電動輔助自行車在近十年來發展快速，一方面從追求省力騎行、長續航力到進一步講究細緻的騎行感受，AI時代來臨，推升電動自行車往智能化發展，為強調結合軟體與物聯網技術應用的smart bike(市場通稱)，達方旗下BESV全方位思考騎行生活，以降低使用障礙為目標，推出全新的SMALO系列，打造更聰明的新世代騎行選擇。

達方表示，SMALO LX2搭載BESV獨家研發的G2智能技術，能偵測騎士當下的騎乘行為與環境狀況，以AI人工智慧分析並模擬騎士在面對不同騎行情境時的思考與判斷，即時以自動換檔搭配自動輔助力的切換回應，實現常時最佳化的細緻騎行感，騎士完全無須手動操作變速器或切換助力，就能如同騎車老手一樣輕鬆、順暢地面對起步、加速、爬坡和長途騎行等各種情境，SMALO LX2以AI全智能自動化騎行輔助實現真正的無障礙騎行，保有自行車的本質，讓人人都能享受輕鬆、順暢的迎風快感。

再者，搭配全新BESV Smart Plus app，結合物聯網及雲端運算技術，SMALO車主能在非騎行時進行遠端管理與系統診斷以掌握車況，查看當下車輛位置、電量並提供防盜監控與失竊警示等服務；騎行前靠近車輛，用app輕鬆解開智能電子鎖，亦可由app更新車輛韌體，讓車況保持最佳化，騎行中若發生異常，系統能自動偵測並導引問題排除，讓旅程不中斷。

達方上半年合併營收為128.9億元，年減15%，歸屬母公司稅後淨利為3.71億元，每股盈餘為1.33元，累計前7月合併營收為151.87億元，年減13.78%。

展望第3季及下半年，蘇開建表示，第3季預期NB市場需求將繼續回升，帶動鍵盤等相關產品營收成長，雖然傳統自行車雖仍須致力於去化庫存，然而在E-Mobility、環保、運動三大趨勢下，E-Bike和中高階自行車銷售動能持續，詠業等零組件事業營運也見到好轉，毛利率可望逐季向上，我們有信心下半年營收會比上半年好。

在IT新產品開始出貨下，達方預估，今年下半年到明年上半年IT產品佔比將從今年上半年約42%上升至45%到47%，綠能產品佔比受到庫存調整影響將下滑至約43%，零組件產品佔比約11%。