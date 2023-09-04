為提振民企信心、強化民營經濟發展，大陸決定在國家發改委下新設民營經濟發展局。大陸國家發展改革委副主任叢亮表示，國有經濟、民營經濟各有優勢，如鳥之兩翼，缺一不可；兩者共同發發展中國的經濟才能走得穩、走得好、走得遠。

叢亮「推動民營經濟高品質發展新聞發布會」上表示，大陸國家這麼大、人口又這麼，要把經濟社會發展搞上去，就要各方面齊心協力來幹，眾人拾柴火焰高。

叢亮強調，民營經濟和國有經濟都是大陸國民經濟的重要組成部分，國有經濟、民營經濟各有優勢、各具特色，如鳥之兩翼、車之兩輪、缺一不可，只有這兩部分相互協調、共同發展，中國的經濟才能走得穩、走得好、走得遠，也只要這兩部分相互協調、共同發展，中國經濟就一定能走得穩、走得好、走得遠。

大陸國家發展改革委副祕書長兼人事司司長張世昕解釋，民營經濟發展局的主要職責是：跟蹤瞭解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策。建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。

張世昕還稱，民營經濟工作涉及面寬、政策性強，需要各個部門密切協作配合，形成工作合力。大陸國家發展改革委作為宏觀調控和經濟綜合部門，在我委設立民營經濟發展局，主要是立足於更好發揮統籌協調、綜合施策、促進發展的功能。一些相關部門從各自職能角度也會有服務和促進民營經濟發展的職責，在現有工作格局的基礎上，在國家發展改革委設立民營經濟發展局，將進一步加強對民營經濟發展工作的統籌協調，鞏固拓展現有工作成果，為民營經濟發展營造更優環境，為民營經濟發展提供更加有力支持。

張世昕說，下一步，大陸國家發展改革委民營經濟發展局將切實履行好職責，健全完善政企溝通機制，強化政策推出的系統設計、政策落實的跟蹤問效，推動中共黨中央、大陸國務院關於民營經濟的各項重大決策部署更好落地見效。