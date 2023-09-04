國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照/劉宗龍攝）

美麗島最新民調「侯上柯下」 徐巧芯這樣分析

2024總統大選倒數4個多月，在野是否合作備受關注。國民黨台北市議員徐巧芯昨(3日)表示，藍白各個政治人物在出席同場活動時，都有碰頭也交換很多意見，相處愉快，議題攻防上有交換意見的空間，也有分進合擊的可能。

徐巧芯昨被問及「有無感覺到藍白合的態勢越來越明顯嗎？」，她回應，像是日前在電視台的一場活動上面，藍白各個政治人物都有碰頭也交換很多意見，相處愉快，議題攻防上有交換意見的空間，那我們也有分進合擊的可能。

至於談到最新美麗島電子報民調中，在三腳督的情況下，賴清德36.8％、侯友宜19.6％、柯文哲17.5％。而在四腳督的情況下，賴清德35.3％、侯友宜18.8％、柯文哲15.1％、郭台銘11.3％，針對侯上升、柯下降的狀況，徐巧芯表示，主要是因為隨著選舉越來越近，國民黨我們還是有基本的這個組織盤，所以當組織整體得這個動向開始出現凝聚的時候，那侯友宜在各個地方的民調上面就會有所提升的現象。

徐巧芯表示，先前因為侯友宜忙於市政，很多人知道他要選但沒有親自看到人，最近侯開始勤走地方，選舉氣氛出來，地方頭人有感受到說侯選總統的氣勢，支持者確實有在凝聚當中，但她覺得比例還不太夠，相信侯會在基層做更多拜訪跟努力。