一名40歲男性因鼻塞一周求診，經醫師初步檢查，鼻腔無明顯腫脹化膿，不像上呼吸道感染，於是進一步做鼻咽內視鏡檢查，結果在下鼻甲處發現腫瘤，化驗確診為「倒生性乳突瘤」。林口微笑親子耳鼻喉科診所醫師張弘表示，此腫瘤臨床症狀包括鼻塞、流鼻水、嗅覺異常、流鼻血、頭痛及臉部脹痛，若不及早處理會侵蝕骨頭，甚至還可能合併鱗狀上皮惡性腫瘤，不可不慎。

張弘在臉書專頁「耳鼻喉科 張弘醫師」與個人網站撰文，藉由收治個案來介紹倒生性乳突瘤。他說明，其好發於鼻腔及鼻竇，發生率為每年10萬分之1，但目前發生原因不明，有研究指出約有40％和人類乳突病毒（HPV）感染相關。

張弘說，倒生性乳突瘤臨床症狀包括鼻塞、流鼻水、嗅覺異常、流鼻血、頭痛及臉部脹痛，但約有4～23％的患者無症狀，是偶然被發現的。

張弘提到，倒生性乳突瘤雖為良性腫瘤，但會侵蝕骨頭，更要注意的是，約有7％會合併鱗狀上皮惡性腫瘤，因此建議及早手術完整切除化驗。另外，它有一半機率會復發，患者術後應持續門診內視鏡追蹤。

張弘呼籲，若持續鼻塞、流鼻血、頭痛、臉部脹痛、嗅覺異常等情況，不一定只是小感冒或過敏，最好盡早尋求專科醫師診治。