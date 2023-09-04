統一證指出，「2023統一綜合證券理財營」課程內容豐富多元，涵蓋證券產業認識、金融投資商品介紹、選股教學、資產配置及證券業職涯發展。因應近年金融投資詐騙議題，亦介紹多種詐騙樣態、提醒應提高警覺評估風險，幫學員建立多元化的金融知識觀念。

為提供學子職業探索機會，「2023統一綜合證券理財營」活動同步結合企業參訪職場體驗，實際走訪職場環境，包括交易、研究、承銷、經紀、基金經理人等黃金職務，學子可依個人意願選擇感興趣職務，與業師做更近一步交流、瞭解職務內容及需具備條件。

參訪過程中，學子也殷切展現對職務好奇熱情提問，藉由業師回饋分享，同步檢視自我人格特質、學經歷背景、證照齊備度及工作技能，掌握證券業職場現況，及早進行職涯規畫，希望藉此讓學員對於證券業務有更進一步的瞭解，對學員來說都是難得的經驗。

統一證表示，公司長期深耕校園，培植優秀金融人才，未來將持續從證券專業出發，透過各項產學合作計畫推廣正確投資理財觀念、提升學生金融素養，並為學子未來職涯發展奠定良好基礎，替新鮮人的職涯引路。