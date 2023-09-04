據DIGITIMES研究中心資料，2024年高階AI伺服器出貨可望突破30萬台。DIGITIMES副總經理黃逸平進一步分析半導體大廠動向，英特爾（Intel）持續大舉投資自家後段封裝廠，三星也大力投資或挖角，為的就是趁CoWoS產能大爆滿出現排擠效應時，多爭取一些先進封裝客戶。

往後看，資料中心、AI伺服器的下一波商機，將聚焦邊緣運算。隨著硬體、雲、軟體業者逐步發展，可預期的是，生成式AI所產生的內容與應用將會大增，如推出整合AI功能的PC與手機等。

在生成式AI企業浪潮下，企業位數轉型也持續從數字管理，進一步開始啟動Data Asset、內容生成、以機輔人等方向，讓AI去進行以往不容易達到的任務。

DIGITIMES副總經理黃逸平也提到AIoT的發展模式，一共有六大方向，模式一為生態建構者、模式二為技術驅動者、模式三為應用聚焦者、模式四為垂直領域先行者、模式五為基礎建設提供者，而模式六就是台灣模式，為「於台灣優勢產業/場域產業鏈之間的虛擬垂直整合」。AI伺服器話題出現後，讓台灣重新被證明自己的重要性。