海葵颱風來襲，苗栗縣今天因為沒有放颱風假，讓不少網友到苗栗縣長鍾東錦臉書留言抱怨，對此，鍾東錦受訪表示，放颱風假要考量各方因素，但根據氣象局，苗栗未達放假標準，而是否放假也沒有正確與不正確之說。

鍾東錦說，放颱風假當然要考量到周邊的鄰居、各縣市，重點還是要以依據中央氣象局為基準，苗栗縣沒有達到停班、停課標準，昨天晚間8點多時，颱風也已經離開台灣本島，苗栗生活圈主要還是在新竹縣市，因此昨天一直跟新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安聯繫。

他表示，畢竟苗栗縣學生、上班族多半是往新竹縣市通勤，如果家長要上班，但學生要停課，家裡小孩子沒有人照顧，反而會造成麻煩，當然身為縣長他也會想放颱風假，不過還是要考量各方面因素，綜合起來，認為還是沒有達到放假標準。

鍾東錦說，台中放假不會影響苗栗，因為要前往台中上課的學生或是上班族，自然就能夠放假，昨天他也跟台中市長盧秀燕有溝通過，他認為放假沒有所謂正確與不正確，現階段也還有很多事情要做，而且時間也很緊迫，如果能盡量上班，在風雨沒有很嚴重的情況下，真的是天佑苗栗，好在目前為止，苗栗沒有嚴重的災害，也感謝老天爺的保佑。