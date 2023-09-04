復華投信官網配息公告顯示，00929第三次除息日為9月19日，投資人若想參與該次配息，最晚須於9月18日前持有或買進，並於10月18日領息；另外因應小資族及存股族中長期分批投資需求，投資人可至元富、玉山、中信、兆豐、國泰、統一、凱基、富邦、華南永昌及群益金鼎等券商進行定期定額布局。

因AI概念股漲多修正，導致台股8月單月跌幅創今年來之最，不過，00929表現優異。Cmoney統計(截至2023/8/31)，大盤加權、電子類報酬指數8月分別下跌2.56%、1.86%，00929不跌反漲，漲幅達1.81%，居台股ETF之冠，同類型的元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)則下跌1.2%、2.47%。

由於00929前兩次皆配出0.11元，加上近月股價逆勢抗跌，持續吸引資金流入，8月大增242億元，規模翻倍至460億元(截至2023/9/1)，擠身台股高股息ETF三哥，受益人數達24.1萬人，成長幅度達13.5倍，為今年新成立ETF規模及受益人數成長雙冠王；連素有國家隊之稱的八大官股行庫券商上個月也大買21.4萬張，大幅領先第二名00878的8.9萬張。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929配息採平滑化策略，透過篩選聚焦優質高息電子股並剔除高波動、現金股利變異係數過高之個股，一改過去對電子股波動度大之印象，達到跟漲抗跌同時兼顧報酬及股息表現，也有助投資人資金運用，適合做為中長線投資台股的投資工具。