紅陽科技能在金流服務領域深耕長達25年，憑藉多元產品和技術創新二大因素，至今開發出多種網路交易機制系統及業界首創手機收款，2022年大宇集團入主紅陽科技，提供充裕集團資源，進行全方位整合，取得全台第一家第三方支付雲端版PCI DSS（支付卡產業資料安全標準）認證。而數發部今年7月底正式實施「第三方支付能量登錄」制度。紅陽科技做為第一波示範業者，迅速送件，並順利通過數位發展部的多項審查指標，成為第一波獲得認證的業者。

紅陽科技總經理黃懸德表示，透過全台公信力最高的登錄機制認證，顯示紅陽科技一直提升自我價值與競爭力，更謹守洗錢防制法的法遵依循，未來將繼續推進金融科技領域的創新應用與發展並積極實現公開發行的目標。

身為第三方支付領導品牌的紅陽科技，以消費者需求和金融交易安全為出發點，連結線上線下支付收款服務，深入日常生活，業務範圍包含電子發票、普惠金融、綜合性商城、無卡分期及雲端POS等。未來看準產業脈絡結合綠色消費科技，跨入電子票券服務，推出APP「揪巧」，擴大應用場景，讓民眾享受更即時的便利，打造以金流為核心的SaaS平台。盼在科技金流扮演真實與虛擬中的橋樑，保持金流產業的領先地位，並全力配合國家健全第三方支付產業發展重要政策。