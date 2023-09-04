台日混血女星篠崎泫（本名篠崎翎榕）2013年以Twinko成員身分出道後，受到不少粉絲的喜愛，近年來在節目表現亮眼，被封為「狼人殺女神」；不過近期她透露，自己母親生下她後不只沒有一絲喜悅，更將她視為帶來厄運的孩子。

根據《ETtoday星光雲》報導，篠崎泫自己在被生下前，母親產檢時超音波都顯示是男生，直到臨盆後才發現是女生，之後母親離婚、事業也不順，所以認為她是帶來厄運的孩子，且當時罹患躁鬱症的母親，只要發病就會打她，由於過程中她都沒有哭，導致媽媽越打越大力，有一次失手打到鼻骨碎裂，但因為無法開刀，因此有長達一年時間幾乎天天流鼻血。

接著，母親嫁到日本，留下她與姊姊在台灣，成長過程中篠崎泫「流浪」至少7個寄養家庭以上，長大後她曾飛到日本、給母親孝親費，但之後因經濟負擔沉重第一次向媽媽開口要錢卻遭拒絕，媽媽甚至直說「對我來說，妳什麼都不是」之後篠崎泫忍情緒爆發，但母親卻飆罵她，並斷絕母女關係。

然而，還有與姊姊聯繫的她，曾拿到母親給她的4封信，起初以為是母親和解信，但有3頁都是母親統計在她身上花了多少支出跟教育費，讓篠崎泫徹底心死，如今篠崎泫已與母親斷聯約10年，雖網友勸她和解或進行溝通，但她坦言，每個人會用自己的濾鏡去解讀事情，喜歡教別人怎麼做，但畢竟不是當事人，無法感同身受。

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