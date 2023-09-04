台鐵國慶連假加開班次(台鐵提供／簡立欣台北傳真)

台鐵國慶連假加開班次(台鐵提供／簡立欣台北傳真)

今年國慶日10月10日是周二，加上10月9日周一調休共有4天連假。台鐵今（4）日宣布國慶連假疏運期間10月6日周五至11日周三共6天加開124列車，本周五起開放預訂；東線實名制自強號班次周六起開放預訂。

台鐵表示，國慶連假疏運期間加開列車包含東部地區加開湖口－台東EMU900型區間快車共6班次、實名制普悠瑪自強號列車6班次，及彰化－花東地區（經北迴線）跨線自強號列車6班次。疏運期間暫停發售親子車廂車票。

國慶連假疏運期間將於本周五（8日）凌晨零時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；東線實名制自強號班次本周六（9日）凌晨零時起開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼U或V及上開兩者的配偶與直系血親一親等國民訂票。

相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵官網https://www.railway.gov.tw/及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。