天后李玟（CoCo）離世後被爆出生前遭受節目《好聲音》的羞辱，讓各界紛紛站出來揭露節目的各種黑幕，與李玟擁有深厚交情的香港歌手甄妮，為了替好友討回公道，至今持續在臉書開砲，今（4）日則表示，自己不在乎節目會不會停播，倒是點名「姓柳的」去向才是她在乎的，而甄妮口中這位「姓柳的」，似乎就是在指節目副導。

甄妮今早發文寫下，「若給別人留餘地，自己就無立足之地，我～深深體會到」，在留言區表示，原來聲張正義是要經過那麼困難的過程，「是教育程度不同，還是現今社會的價值觀改變，還是我太幼稚，可笑」，感嘆自己不懂別的行業，但深知演藝圈的明星是鎂光燈的焦點，「從沒少過眾人的追隨」。

而甄妮也透露節目停播與否與她何干，直批：「那姓柳的去向才是我所關心的，她應該慶幸有我在唸她」，而這位「姓柳的」，其實就是先前早就被外界指出，帶頭霸凌李玟的節目副導演柳驪，甄妮上個月底，也曾在臉書直接點名，「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停板」、「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧」。

事實上，前陣子甄妮便在臉書接連開砲，參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，痛批大家為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職。