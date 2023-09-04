桃園吳姓男子從2016年起多次性侵女同居人的2名就讀國小及國中的女兒，最高法院駁回吳的上訴，斥責他與2少女同住一處，竟看對方年幼可欺，無視國家法令，僅為逞一己私慾，將少女當作洩慾之工具，犯罪期間長達數年，犯罪次數非少，判囚10年6月定讞。

吳姓男子在2016年對同居人就讀國小5年級的女兒，藉詞幫她按摩治療舒緩身體不適為由，撫摸胸部為猥褻，他以此方法對她性侵及口交；2017年前往大陸旅行期間在旅館房間內，他誤認尚清醒之少女已熟睡，性侵她。

2018年她就讀國中1年級期間某日，因遭班級導師發覺有自殘現象，經學校通報輔導老師對她進行心理輔導，於當天返家後，吳男假藉安撫她情緒，駕車搭載她前往桃園市觀音區某處，加以性侵。

吳男也對女同居人另一名女兒2017年就讀國小3年級至4年級期間，藉詞要求她進入房間後，將房門反鎖，以嘴巴親吻她胸部及乳頭，對她為猥褻行為，共計吳男涉犯對於未滿14歲之女子為強制性交罪等6罪，一審共判刑15年。

台灣高等法院認定吳男無視國家法令，僅為逞一己私慾，將2少女當作洩慾之工具，犯罪期間長達數年，犯罪次數非少，惡性非輕，實應予嚴懲，就其所犯6罪，分別量處有期徒刑3年4月、7年6月、7年8月、3年6月、7年10月、3年6月。

高院維持一審就6罪的刑度，但認為吳男行為固令人不齒，惟其已於高院審理中坦承犯行，且達成和解顯具有相當之悔悟，一審所為應執行刑審酌即有未洽，撤銷改判應執行有期徒刑10年6月，吳不服提上訴，最高法院駁回確定。

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