曾經獲得金馬獎與金曲獎的原住民歌手舒米恩，日前待在位於台東都蘭住家，卻正好遇上來勢洶洶的海葵颱風，而他透露昨日家中停電，家裡的糧食也只剩下一包泡麵，住家2樓還淹水，讓他哀嘆：「真的皺眉頭了！」

海葵颱風昨日侵襲台灣，南部、東部地區陸續傳出災情，住在台東的舒米恩也受到颱風影響，他透過IG限時動態表示，台東都蘭的家因颱風停電，且家裡剛好沒米了，最後一包泡麵也吃完，只剩下地瓜、啤酒跟爸爸採收的竹筍，甚至住家2樓的淹水淹到樓下，讓他感到無奈。

舒米恩透過限時動態向粉絲透露家中情況。（圖/IG@john_suming）

隨後他上傳短片向粉絲報平安，表示家中停電，手機只能用行動電源充電，且網路訊號越來越差，晚間電力尚未恢復，更讓他開玩笑說晚上要來吃「燭光晚餐」，透露災情之餘，最後仍希望粉絲朋友都能平安度過颱風帶來的暴雨。

事實上，海葵颱風昨晚在高雄近海打轉，目前已開始往西移動，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，由於颱風在近岸打轉再西移，南部受影響的時間就會拉長，可能要等到傍晚暴風圈脫離台灣陸地後，風雨才會減弱，但仍須隨時警惕天氣狀況。