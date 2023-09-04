物流景氣向來是關注經濟復甦力度的指標之一。中國物流與採購聯合會4日公布8月大陸物流業景氣指數。受需求放緩和局部地區強降雨等因素影響，物流運行呈現一定的季節性特徵，業務量增長穩中趨緩，但指數水準仍保持在景氣區間，民生領域物流增長平穩。

大陸央視新聞報導，8月大陸物流業景氣指數為50.3％，繼續保持在景氣區間。具體來看，業務量增長穩中趨緩。分地區來看，8月初華北、東北等地強降雨和淹水對區域物流業務量有一定程度的影響，但大陸全國物流網路保持暢通，局部地區受影響後迅速恢復。8月東部地區物流業務總量指數較上月回落3.1個百分點，但仍位於50％以上的景氣區間。西部地區業務總量指數則連續7個月位於51％以上。

報導稱，分行業看，暑期旅遊、探親、餐飲、住宿等消費持續帶動快消品和生鮮食品物流需求回升，幹線運輸和倉儲配送業務量平穩增長。另外，7月以來工業行業中裝備、通信、汽車及零部件、醫藥製造等領域物流需求增加，帶動航空運輸業、郵政快遞業、道路運輸業等業務總量指數升至53％以上，其中郵政快遞業業務總量指數連續6個月位於60％以上的高景氣區間。