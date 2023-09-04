能元超商不僅為綠電供應者，更擁有市場上稀缺電證分離憑證，確保這五家供應商達成迪卡儂對供應鏈所設的年度減碳目標，並助迪卡儂可以達成最終RE100目標。

為了達成迪卡儂2026年減碳20%目標(相較於2021年)，其供應商使用再生能源為其中一項主要助力。因此，在Arthur WITTOUCK（台灣迪卡儂永續生產負責人）的帶領下，迪卡儂的目標為2026年在供應商層面盡可能多使用再生能源。能元超商此次出售綠電給迪卡儂供應商，不僅是協助台灣出口導向的中小企業在國際綠色供應鏈中具備競爭力，也在降低迪卡儂範疇三供應商溫室氣體排放量扮演關鍵助力。

中華經濟研究院在經濟部工業局的委託下，在此案中也扮演不可或缺的角色，不僅媒合迪卡儂與台泥企業團所屬能元超商合作，並投入近半年時間協助迪卡儂與其供應商進行溝通，進而完成本次供應商綠電團購案。展望未來，能元超商與迪卡儂將持續擴大加入綠電團購的供應商數量與購售量體，共創國際大廠供應鏈綠能轉型的佳話。台泥企業團為目前國內唯一上下游完整布局再生能源、高階鋰電池、儲能與綠電買賣、電力代理交易的全方位能源集團。去年11月展開運作的子公司能元超商，投入綠電交易市場，也善盡企業社會責任，承諾每年將提供一定比例的綠電銷售給本地出口導向的中小企業，讓欠缺議價能力的中小企業也有機會取得綠電，達成減碳目標，進而符合聯合國永續發展目標SDGs第七項「確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源」的目標。

能元超商推出的綠電交易平台開設「線上綠電顧問」服務，讓客戶只要填入減碳目標以及用電量，一個按鍵就可以在線上獲取不同種類再生能源搭配的最佳化推薦方案，對不熟悉該市場的許多中小企業來說助益甚大。此外，能元超商以AI智能技術針對各客戶用電習慣進行分析，並透過台泥綠能自有風力與太陽光電案場，提供不同能源種類之最佳化匹配，以協助用戶達成高比例再生能源使用率，同時將餘電量降至最低，創造集團與客戶的雙贏。