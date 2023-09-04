據悉，這個多批出售的三年期債券，最初的建議價位，中期交換的基本點是在23至27之間。這比其它在今年賣出，類似到期的武士債券商品，利差要小得多，因為韓國的信用評等，在新興市場中是最高的。

韓日關係在前任韓國總統文在寅時顯得較為緊張，但尹錫悅就任這一年多以來，主動跟日本政府融冰，從最早的二戰時期日本強徵韓國民眾勞役，到現在日本強行排放核汙水，尹錫悅非但沒斥責，反而還站在日本這一邊。

在過去的18個月期間，以日圓計價的武士債券捲土重來，有四家韓國企業是這次武士債券的主要標的，其中包括客戶鎖定專業法人，從事資產管理以及販售韓國基金的KITC（韓國投資證券公司）等。韓國與日本雙方政府同意恢復，總值100億美元的外幣互換協議後，這筆武士基金就已運作。八月底時，各參予券商就有詢問客戶投資意願，九月七日可望開始訂價。

儘管日本央行已經把十年期公債殖利率的波動上限大幅提高，但跟其它實質調升利率的國家相比，在日本借錢的成本還是全球最低的。根據估算，從四月的本財年開始，日本武士基金的銷售量大增57%，達8,452億日圓，約58億美元，故回報率平均約0.8%，至於美元計價的高評比企業則是5.7%。

近年來，愈來愈多的主權基金利用武士債券來籌資，包括現在的韓國政府，印尼則是今年初推出自己的商品，菲律賓與墨西哥則是在去年。韓國和日本正聯手對抗來自朝鮮的核威脅，同時也在供應鏈與能源安全等議題上合作。

武士債券，就是其它國家的政府、企業或金融機構等，在日本發行以日圓計價的債券。就像熊貓債券，也是其它國家在中國大陸，以人民幣計算方式來發行債券。