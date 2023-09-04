新任的財務長Walter Mertl說，預計今年上半在中國的銷售將增加3.7%，表現優於中國整體車市，並且預計這種趨勢將持續下去。

Mertl說，我們現在看到，中國銷量將高於去年。他補充說，價格戰主要影響的是汽車市場中較廉價的汽車，BMW並不參與那部分的銷售。

中國七月乘用車市場出現連續第二個月下滑。在房地產泡沫和經濟低迷下，政府支援和折扣措施，並未能成功吸引購車族。

BMW最近上調集團今年銷售展望，預計會有堅實的增長，增幅在5%至9.9%之間。在去年，BMW全球銷量下跌4.8%，在中國則跌6.4%。

財務長表示，德國逐步取消刺激電動車發展的撥款，將導致需求暫時下降。「但是之後，情況將正常發展」。

BMW也在周六公布新電動汽車平台「Neue Klasse」(New Class)的細節，計畫將電動車在總銷量中所佔的比例，從去年9%左右，提高到2023年的15%和2024年的20%。

新平台的生產將從BMW在匈牙利的工廠開始，在該工廠，BMW已經投資20億歐元，用於New Class的電池製造和組裝業務。New Class的開發目標是將電池組的成本降低一半，並實現每千瓦時的續航力提高25%。