公教人員退撫新制今年7月1日上路，這屬於個人帳戶制，但要等退休才能提領。全國教育產業總工會今天發布新聞稿建議政府，應開放個人專戶制之現職人員於在職期間，若因健康、購屋等因素，可提早領出退休金。

今年7月1日以後初任教師退撫(新制退撫)有兩層：即社會保險（公保），及職業退休金。其中，職業退休金改採「確定提撥制」，設置個人退休金專戶，也就是新退撫基金。

而社會保險-公保採年金化，費率較高，且公保為確定給付制，也就是說-公保年金將成為新進教師退休後固定收入至上天堂為止，且一旦職業退休金個人退休金帳戶用罄，公保年金也將成為新進教師退休後唯一收入。

目前公保未逐年公告基金提存比率（即基金資金池之安全水位），全教產認為要公告才能監測，要讓社會大眾知道安全水位現在是多少，且每年公告提存比例過高時（例如110％（應調高給付，或降低費率。

全教產認為，政府要定公保之長期收益率，此為管理透明化的第一步，若政府未定長期收益率，則球員兼裁判的政府，可草率交待說其收益率比台銀兩年定存(1.625％)還要好，而完全忽視通膨所侵蝕之部分。

此外，退撫新制可讓公教人員每月自動增額提撥，增額提繳上限為本俸×2×5.25％，工作時在基金帳戶存入更多錢，退休生活將更有保障。

但教師於個人退休金專戶之職業退休金是否要自願增額提撥？全教產認為，在政府未訂定新退撫基金之長期收益率、又無自選之情況下，新進教師應三思而後行，且自願增額提撥面臨的另 一風險就是在退休前領不出來、無法動用。

全教產表示，退撫新基金則是未到退休無法動用，一旦面臨急需，恐面臨一文錢逼死英雄漢之窘境。他們建議政府開放個人專戶制之現職人員於在職期間，若因健康、購屋等因素，可提早領出退休金。