蔡英文總統上月曾稱，「台灣經濟穩健、整體國力變強」，國民黨台北市議員李彥秀批評，令人感覺置身平行宇宙，人民要的不多，只希望「兩岸和平、經濟繁榮、社會正義」，回應人民的卻是「體感戰爭、體感貧窮、體感貪腐」的「三體共構」。

李彥秀指出，蔡總統曾於2016年1月提醒自己，「絕對不要做一個『數字總統』，如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，那樣的政府，就會是令人失望的政府。」2023年8月卻說「台灣經濟穩健、整體國力變強」、「數字會說話，台灣國力變強」。

李彥秀炮轟，每當把民進黨、蔡總統與副總統賴清德的談話放在一起對比，總讓人感覺置身在「平行宇宙」。民進黨執政下，永遠不缺華麗的詞藻、豐滿的數字和精湛的演技。人民的體感實則為「兵凶戰危」，年輕人兵役延長為1年，花10億向美採購70萬枚手榴彈。

她說，人民的體感是「下流貧窮」，房價高居不下，居住正義海市蜃樓；低薪血汗持續依舊，實質薪資倒退嚕；物價通膨幾成失控，彷彿無政府狀態；上市櫃企業獲利屢創新高，小老百姓永遠喝不到湯。

李彥秀痛批，人民的體感卻是「弊端叢生」，1人掛名18家綠能公司代表人，8成政治獻金捐給新潮流派系；9間綠能公司，成立時資本額僅5萬到10萬，幾年轉眼變數億元；美食街小吃店華麗轉身成為生技公司，拿下政府16.5億元快篩訂單；人民質疑專案雞蛋進口，民進黨政府立刻以提告威脅。

她怒斥，人民真的要的不多，「兩岸和平、經濟繁榮、社會正義」。但民進黨完全執政近8年來，回應人民的卻是冷冰冰的數字、迫害新聞與言論自由、面對質疑就揚言提告，及「體感戰爭、體感貧窮、體感貪腐」的「三體共構」。