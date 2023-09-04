Our Favorite Martian 👽 pic.twitter.com/YUt0YK7js1 — New York Yankees (@Yankees) September 4, 2023

戰績沉底的洋基意外在休士頓3連戰橫掃了強敵太空人，近年兩隊在季後賽多次交手，幾乎都是太空人佔上風。這是洋基闊別將近10年在例行賽3戰橫掃太空人，前一次是2013年9月底，救援王李維拉（Mariano Rivera）還在洋基陣中的時候。

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在3連戰貢獻兩發全壘打，不過最耀眼的是隊裡的年輕選手，初上陣的「火星人」多明格茲（Jasson Dominguez）3場都有安打，4日的最終戰揮出生涯第2支全壘打，助隊以6比1獲勝。

太空人平日的打擊能力優於洋基，但是投手方面的表現和洋基差不多，王牌韋藍德（Justin Verlander）首戰爆掉之後，給予洋基打者更多信心。系列賽的第2戰，洋基打線啟用6位25歲以下的年輕球員，其中5人有貢獻，讓洋基稍微看見明年球季的希望。

6局下，太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擊出左外野深遠界外球，洋基左外野手裴雷拉（Everson Pereira）飛身接球失敗，因為主場一位太空人球迷伸手干擾了這顆球。阿瓦瑞茲遭判「接殺」，太空人提出挑戰但維持原判；如果沒有那位多事的觀眾，阿瓦瑞茲未必會出局。這是太空人本季主場票房最佳的系列賽，3場比賽各湧入超過4.1萬人。