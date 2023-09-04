因海葵颱風來襲，公路總局預警性封閉11處路段，其中桃園市復興區宜蘭縣大同鄉台7線47K＋400至85K＋500巴陵至百韜橋、宜蘭縣大同鄉台7甲線0K至50K百韜橋至勝光，以及花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K光復至豐濱等3路段，預計今日中午12點開放通行。

台中市和平區台8線85K~110K梨山~大禹嶺路段，今日凌晨零點25分預警性封閉，公路總局表示，依據雨勢推估，預計中午巡查後視狀況通行

視風雨情況開放通行的共有6個路段，包括：花蓮縣秀林鄉台8線114K＋600至184K＋500關原至太魯閣口路段；宜蘭縣南澳鄉花蓮縣秀林鄉台9丁線33K~48.9K南澳至和平路段、60.2K~63.7K和中至和仁路段、65.3K~69K和仁至大清水；高雄市桃源區台20線93K~98K＋700勤和至復興路段；高雄市桃源區台20線100K＋000~100K＋600梅蘭路段；花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K至25K豐南至北源路段；屏東縣三地門鄉台24線27K＋400至37K＋300德文路口至神山路段。

花蓮縣吉安鄉台11線4K＋900~5K＋900花蓮大橋，因花蓮溪水位上升達警戒值，於3日晚間11點30分起預警性封閉。

道路災阻2路段，包括台東縣海端鄉台20線149K至198K向陽至初來多處坍方，管制封閉，預計5日12時開放通行；台東縣東河鄉台23線25K＋100至31K泰源路段，路樹倒塌，雙向道路阻斷，預計今日中午12點開放通行。

道路災情1處，是高雄市內門區台3線北上369K＋150東勢埔橋，路樹倒塌，單線雙向通行，預計今日中午11點排除。