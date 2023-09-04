美系外資表示，愛普*的核心業務PSRAM似乎已經陷入低谷，不過預估將持續復甦。以2024年愛普*每股盈餘來算，愛普*目前本益比僅約30倍左右，低於相其他AI相關的IC設計股本益比，創意(3443)、世芯-KY(3661)的35~37倍，M31(6643)、晶心科40倍以上。

美系外資進一步表示，有鑑於AI需求急遽提升，看好未來5~10年愛普*的營收有望翻10倍，基於wafer-on-wafer(WoW)到2027年的產值會有20億美金，佔HBM市場的5%，可望貢獻愛普營收26%。HBM(高頻寬記憶體)也是要用CoWoS(Chip-on-Wafer)，能加大記憶體的頻寬3~4倍，是AI發展的要角之一，上述技術都是愛普*的潛在機會。美系外資首評愛普*，給予「加碼」評等，目標價上看500元，同時預估愛普* 2023~2025年營收複合年增長率為43%，2025~2028年將增至50%。

至於愛普*核心業務DRAM記憶體方面，美系外資表示，看到下半年報價止穩，客戶端開始庫存回補，愛普這塊業務目前有3個月的清楚能見度。