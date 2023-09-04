民進黨立委賴品妤日前因「雲豹小公主」爭議，使得她所在的新北市第12選區選情備受外界關注。對此，曾代表國民黨參選此區立委的台北市前副市長李永萍表示，此次代表國民黨參選此區立委的新北市議員廖先翔是個理想人選，因為他相當務實、認真且謙虛，更在去年議員選舉獲得了全國第3高票。

國民黨前立委蔡正元昨（3）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，明年立委選舉國民黨有機會翻盤，「上次選舉輸1萬票以內的選區，這次都會贏回來」，他點名，新北市第12選區、台中第2選區、以及基隆等選區，國民黨皆有機會能拿下。

同台的李永萍指出，儘管沒有全國知名度，但廖先翔確實是個理想的人選，首先，他年輕、在議會表現優良，且作風務實，還跨區與國民黨台北市議員李明賢聯手，協助改善了困擾汐止已久的交通問題。

李永萍接著說，廖先翔雖然是政二代，卻沒有「老式的選戰包袱」，能展現年輕人的活力，並跟一般選民打成一片。此外，廖先翔去年的議員得票數是全國第3高，但他沒有大肆慶祝，而是在臉書Po出一張深深一鞠躬的照片，向所有選民致謝。

而相比之下，賴品妤很少親自出席地方事務說明會與活動，「地方上都普遍的在說，賴選上立委後都沒有見過她」，且她時常用不專業、很情緒化的言語評論政治，如在重啟核電一事上怒嗆國民黨總統參選人侯友宜「重啟個屁」。