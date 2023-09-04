海葵颱風受地形破壞影響，已減弱為輕颱，台北市翡翠水庫管理局表示，截至4日上午9時，翡翠水庫餘裕庫容尚有20％，可蓄洪量約7000萬噸，依目前氣象測報颱風動態及降雨預估，翡翠水庫仍足以攔截新店溪上游洪水，不需要洩洪，籲請下游民眾放心。

在海葵颱風登陸前兩天，翡翠水庫管理局已預降水位，當時調控水位距滿水位有10公尺多，控留27％庫容，可承受350毫米大豪雨等級的降雨。翡管局長林裕益表示，海葵颱風在今日上午轉為輕颱，也逐漸遠離台灣本島，但外圍環流仍挾帶豐沛水氣，不能輕忽。

林裕益指出，截至4日上午9時，翡翠水庫餘裕庫容還有20％，可蓄洪量約7000萬噸，依目前氣象測報颱風動態及降雨預估，翡翠水庫足以攔截新店溪上游洪水，不需要洩洪，籲請下游民眾放心。

翡管局強調，每年5月至11月是台灣防汛期，尤其7月到9月，遭遇颱風威脅最為頻繁，這段期間翡翠水庫的操作，多以控留2成至3成的庫容餘裕，以有效攔截蓄積新店溪上游的北勢溪洪水，調降下游新店溪的洪峰流量，減免下游地區的水患問題。

林裕益指出，翡翠水庫管理局肩負5大使命，依序為大壩安全、蓄洪防災、穩定供水、優質水源、減少淤積。其中，「蓄洪防災」就是每年防汛期間的重點工作，必須審慎調控水庫當時適宜水位，預留足夠「餘裕庫容」供蓄洪防災之需。