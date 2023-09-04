台灣女子網球雙打好手謝淑薇今天和中國搭檔王欣瑜在美網16強，以6比0、2比6、6比2擊敗俄羅斯組合，順利闖進最終8強。

謝淑薇在今年的大滿貫賽事收穫豐碩，先是和王欣瑜合作拿下紅土的法國網球公開賽金盃，接著又和老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）斬獲草地的溫布頓網球公開賽后冠。

今年的最後一場大滿貫賽事美國網球公開賽，謝淑薇又找回王欣瑜組軍參賽。今天在16強對上俄羅斯組合雅凡希揚（Elina Avanesyan）/拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）首盤就展現強大企圖心，連破對手3個發球局僅用了21分鐘就以6比0拿下。

第2盤輪到「海峽組合」的發球不穩，前3個發球局全都被破，很快的陷入1比4的局數落後劣勢，隨後雙方都保發成功，被雅凡希揚、拉希莫娃花了35分鐘搶回第2盤。

來到決勝的第3盤謝淑薇、王欣瑜率先發動攻勢，先保發後又破了對手第1個發球局，接著在順利保發取3比0的領先優勢。隨後雙方都一路保發，在「海峽組合」以5比2領先時輪到對手發球局。

結果謝淑薇、王欣瑜不給對手機會很快就取得40比15的2個賽末點，雖然對手化解了1個賽末點，但謝淑薇領軍沒讓機會溜走，順利收下比賽勝利，如願闖進最終8強。

謝淑薇過往在四大滿貫賽事中，拿過4次溫網女雙冠軍、2次法網女雙冠軍，澳網也曾經在2020年打進過決賽可惜落敗。相較之下，謝淑薇在美網僅在2012年晉級過1次的4強。（編輯：李亨山）1120904