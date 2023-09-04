台中市政府衛生局於9月3日接獲醫院通報登革熱抗原快篩NS1陽性個案，已通知其住在地區公所執行居住地登革熱防治工作。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局昨（3日）接獲醫院通報登革熱抗原快篩NS1陽性個案，該個案為20多歲男大生8月29日出現頭痛、無力、眼窩痛，9月2日發燒、皮膚紅疹至醫院就醫，由於他有台南、嘉義以及台北足跡，經NS1快篩為陽，初步疫調該男兼職職場有20名同事目前皆無不適症狀，衛生局將匡列健康追蹤。

台中市衛生局指出，該個案為南部設籍，因就學、工作居住於台中市的20多歲男性，已通知西屯區公所因應登革熱防治，因應防颱，將於9月5日開設區級指揮中心防治會議，執行居住地登革熱防治工作。

疫調發現，個案8月5日至8月16日期間至台南市、8月17日至8月19日至台北市、8月24日至8月25日至嘉義洽公，8月29日出現頭痛、無力、眼窩痛，僅居家休養未就醫，9月2日因症狀持續，且出現發燒、皮膚紅疹至醫院就醫，篩檢NS1快篩為陽性通報疑似登革熱，並將檢體送中央檢驗中。

已知其職場同事20人皆無不適症狀，衛生單位將執行個案工作地及居住地民眾擴大疫調，進行民眾健康追蹤，及評估安排採檢。

衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署統計資料至9月3日，台中市共有24例境外移入及8例本土登革熱確定個案，該案如經疾管署判定為確診病例，將是台中市第9例本土個案，請市民朋友務必落實防蚊及提高警覺。

加上近日多雨，曾梓展呼籲，降雨頻繁是適合病媒蚊孳生的氣候，戶外活動務必做好防蚊措施，穿著薄長袖、長褲，使用含敵避、派卡瑞汀、IR3535等成分的防蚊液，也請落實戶外容器減量，雨後加強居家環境「巡」、「倒」、「清」、「刷」，共同防治登革熱，維護自身及家人健康。