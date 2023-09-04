民主文教基金會今(4日)發布2024總統大選民調，在民進黨參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲三人競爭的情況下，賴獲得32.9%民眾的支持；柯位居第二，獲得20.5%民眾的青睞；侯獲得 17.5%民眾的擁護。侯與柯的支持度差距為3個百分點，在抽樣誤差範圍內。該民調進一步指出，有28.3%民眾最不希望賴清德當選總統，另有48%的受訪民眾「不支持」鴻海創辦人郭台銘的參選行動。

民主文教基金會的民調指出，民眾最不希望賴清德當選總統（28.3%），其次是柯文哲（22.1%），再其次是侯友宜（16.5%）。交叉分析發現，最不希望賴清德當選的民眾中，各有41.4%與43.3%會分別支持柯文哲與侯友宜，顯示下架民進黨雖是多數民眾共識，但要投給哪一位非綠陣營參選人，仍有很大分岐。

該民調指出，郭台銘已於日前宣布參選2024總統，但有48%的受訪民眾「不支持」郭台銘的參選行動，不管是泛藍、泛綠、民眾黨支持者或是中立選民，皆以不支持的比例為高。

此項民調執行單位為艾普羅行銷市場研究股份有限公司，調查對象為全國年滿20歲以上之民眾，訪問日期為8月27至29日，透過人員電話訪問，以市話號碼末二碼隨機取樣，有效樣本1072人（拒訪：197人），依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。