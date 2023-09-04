桃園市勞動局8日將召開勞工政策諮詢會議，桃園市產業總工會4日到桃園市政府前陳情，呼籲應該開放基層勞工列席參與。桃園市勞動局回應，已邀請包含桃產總等桃園主要勞工團體代表，應可真實反映基層勞工意見。

工會團體等4日到市府前陳情，桃市產總秘書長魏豫綾表示，去年辦理桃園史上第一場市長候選人市政座談會，已就任市長的張善政當時提出政見要「提升對話力」，以「勞工政策諮詢會」建立社會對話機制。她說，雖然8日要舉辦勞工政策諮詢會，卻以閉門方式舉辦，基層勞工未能參與，認為有違張善政當初提出政見美意。

工會團體提出5訴求，包含教育局應支持推動教師工會，並與校長協會對「教師出勤時間」簽訂團體協約。市府旗下公營事業單位納入勞工董事，如桃園捷運公司可以帶頭納入。消防局應提高危險加給加成，及調降消防人員在隊人力門檻。新任清潔隊員新版勞動契約不合理，且與舊版不符。撤免不讓員工入會的長榮航勤企業工會理監事職務。

勞動局勞資關係科科長張哲航回應，勞工政策諮詢會議邀集勞工團體代表、資方團體代表、學者專家的市政顧問共29人，其中包含桃市產總理事長朱梅雪在內及桃園3大市級總工會理事長，應可反映基層勞工聲音。

張哲航也說，會議已經先函請與會者提供政策諮詢建議事項，也已經收到桃市產總記者會列舉個案訴求的提案，將在會議上逐案回覆。