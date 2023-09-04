大陸國新辦4日就推動民營經濟高品質發展有關情況舉行發佈會。出席的大陸國家市場監督管理總局副局長柳軍表示，將進一步加強智慧財產權全鏈條執法，嚴厲打擊侵權假冒違法行為，加大對民營企業原始創新的保護力道。

根據中新網引述柳軍表示，日前發布的《關於促進民營經濟發展壯大的意見》在維護市場公平競爭方面作出了一系列安排，回應民營企業家訴求。市場監管總局按照《意見》的相關規定，積極完善法規制度，不斷強化監管執法，營造公平競爭的市場環境。

第一是全面落實公平競爭政策制度。認真貫徹落實新修訂《反壟斷法》，制定發佈了《制止濫用行政權力、排除限制競爭行為規定》等5部反壟斷配套規章。聚焦工程建築、公用事業、政府採購等領域，深入開展執法。

2023年以來，依法查處濫用行政權力排除限制競爭案件13起，開展行政性壟斷執法約談8次。今年全大陸共審查增量政策措施16.38萬件，清除各類存量政策措施45.2萬件，廢止、修訂妨礙統一市場和公平競爭的政策措施2萬多件。

二是加強反壟斷和反不正當競爭監管執法。組織開展民生領域反壟斷執法專項行動，集中查處了一批重大典型壟斷案件。截至今年8月底，市場監管部門依法查處壟斷協議、濫用市場支配地位行為案件17件，罰沒款總額9.1億元（人民幣，下同），同時今年以來也查辦各類不正當競爭案件6870件，罰沒款總額3.04億元。

三是強化智慧財產權保護。透過制定發布《關於新時代加強智慧財產權執法的意見》，進一步完善智慧財產權執法機制。加強智慧財產權監管執法，今年上半年，一共查處相關案件1.71萬件。重點打擊假冒知名品牌以及「傍名人」、「搭便車」等虛假宣傳類違法。

柳軍表示，市場監管總局還要完善涉企收費行為的監管辦法，分領域制定了涉企收費執法指南，完善治理的長效機制，積極破除根源性、深層次的違規收費問題。