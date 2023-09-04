中共中央對外聯絡部部長劉建超3日在柬埔寨首都金邊，與新任柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）會面時說，中國期待洪馬內對中國進行正式訪問。

據中聯部網站，洪馬內表示，新一屆政府將繼續堅定奉行對華友好政策，讓柬中關係好上加好，他就任總理後，「第一次正式出訪就將選擇中國」。

洪馬內稱，柬方願落實好兩國領導人達成的重要共識，推動構建「鑽石六邊」合作架構，有效推進「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，推動構建新時代柬中命運共同體。

據引述，洪馬內稱，台灣、新疆、香港事務都是中國內政，柬方將繼續堅定恪守一個中國原則。柬方堅定支持並積極參與中方提出的「一帶一路」倡議和三大全球倡議，願同中方加強在國際地區事務中的協調配合，共同維護地區和平穩定與發展繁榮。

劉建超則說，中方堅定支持柬埔寨人民黨長期穩定執政。中方期待洪馬內對中國進行正式訪問。中方高度重視中柬命運共同體建設，願通過多種方式支持柬新一屆政府施政，共同為中柬關係發展作出不懈努力。

劉建超說，中國共產黨願透過黨際管道全力服務保障雙方高層戰略溝通，全力支持柬新一屆政府施政，全力推動中柬務實合作。