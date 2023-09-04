印尼正面臨野火肆虐及野火帶來的「煙霾」挑戰，預計印尼本月將達到旱季高峰，全國範圍的野火情況將加劇。

據《雅加達郵報》報導，印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）警告，受聖嬰現象影響，印尼今年的降雨量預計將減少，天氣將更加炎熱和乾燥，並使旱季延長。氣象、氣候和地球物理局說，旱季將在8月至9月間達到頂峰，帶來更高的野火風險。

國家減災機構的數據顯示，截至上周六（9月2日），印尼已錄得490起土地和森林大火，為2022年160起野火的3倍多。

印尼環境與林業部的數據顯示，中加里曼丹省最頻繁出現火點，今年來已發生202起土地和森林大火，燒毀面積近3000公頃。中加里曼丹省也是今年5月因野火而宣布進入緊急狀態的省份之一。

由於空汙情況日益嚴重，中加里曼丹省首府帕朗卡拉亞（Palangkaraya）教育部要求幼兒園、小學和初中的學生和老師，在學校裡戴口罩並限制戶外活動。

另外，印尼其他省份也面臨野火肆虐。中蘇拉威西省蓋縣（Banggai）種植園的野火面積為60公頃。自8月以來，火災導致西加里曼丹省首府坤甸（Pontianak）和庫布拉亞（Kubu Raya）一直被煙霾籠罩。

當局近期剛撲滅東加里曼丹北佩納揚巴塞爾縣（North Penajam Paser）的野火，至少20公頃土地被吞噬。北佩納揚巴塞爾縣靠近印尼正在建設中的新首都努山塔拉（Nusantara）