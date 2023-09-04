王員的表哥表示，表弟因肺癌過世，就醫期間公司不聞不問，急救的時候還在討論請假跟薪資的問題，非常沒良心。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

在彰化某上市公司工作24年的王姓員工，本月因肺癌離世，家屬認為王男連續20幾年輪三班，長期勞累罹癌，死後公司不聞不問，王男表哥24日不畏颱風號召上百黑衣人到工廠前抗議；對此公司出面表示，對於王員往生深表遺憾， 將持續了解溝通，包括優退、慰問等部分，避免誤會產生。

帶頭抗議的人號稱王員表哥，到場的人大部分都穿黑衣，還自帶律師與公司溝通，王員的表哥與大批黑衣人占據整個工廠大門，高舉白旗抗議公司不聞不問，儘管公司派員出面回應，但仍無法獲得認同。

王員的表哥表示，表弟才46歲就肺癌過世，就醫期間公司不聞不問，急救的時候還在討論請假跟薪資的問題，非常沒良心，表弟工作場域充滿玻璃纖維，認為這就是導致肺癌的主因，今天剛好頭七，公司也沒派人到場關心，現在弟弟走了，這是他唯一能做的，希望公司能夠給個說法。

家屬委任律師陳國瑞表示，台玻公司無法提出工作期間的安全設施細項，甚至口罩都要員工自備，家屬懷疑王員罹癌是不良的工作環境導致，目前公司允諾優退是社勞基法賦予的責任，認為公司並無誠意，因此將申請職業災害認定，追討公司應負的責任與賠償。

對此公司出面表示，對於家屬指控不聞不聞，其實公司主管、員工都有關心，至於職災家屬認為粉塵導致罹癌的部分，公司設廠依法都會按政府規範來保障員工，因此後續會持續了解溝通，包括優退、慰問等部分，避免誤會產生。

縣府勞工處指出，經了解該員工為肺腺癌，經治療不癒身故，其靈堂設於嘉義新港，該公司已優於勞基法，以退休方式給付撫䘏金，並與其妻均有聯繫，且該部門無人員有肺腺癌紀錄，亦無明顯加班情形，職災訴求與認定經驗有落差，將進行進一步調查與了解。