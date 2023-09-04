新北市烏來區北107線9.5k處，有樹木倒塌，壓到電線，影響道路通行，後已於上午7時清除完畢復通車。（新店警分局提供）

海葵颱風進入台灣陸地，過去3小時，颱風滯留於南部沿海打轉，暴風圈仍籠罩花東、中南部地及澎湖，至4日上午8時，已傳出1429件災情，約6成為路樹災情，造成78位民眾受傷。中央災害應變中心發布125條、474條土石流紅、黃色警戒。指揮官林右昌指出，連日降雨，山區含水量已達飽和，請地方政府勿因風雨稍緩，而解除警戒區。

氣象局表示，海葵颱風中心已於昨晚8時出海，但過去數小時颱風中心於南部沿海打轉，預計明晨0時，台灣本島可脫離暴風圈。近24小時宜蘭、台東累積雨量均達400毫米以上，花蓮更高達700毫米以上，台中市、宜蘭縣、花蓮縣持續發布豪大雨特報。

中央災害應變中心指出，3日晚間6時，1名女騎士行經台南市仁德區文華路三段，不慎撞上倒塌路樹，還好僅受到輕傷。4日5時50分，新北市烏來區北107線9.5k處，有樹木倒塌，壓到電線，影響道路通行，後已於上午7時清除完畢復通車。

應變中心表示，截自今早8時，總停電數達21萬7千9戶，經過搶修，目前仍有5萬7千多戶停電，預計5日復電。而停水戶數12993戶，預計5日恢復供水。

在道路交通部分，屏東縣三地門鄉台24線22K＋650有路樹倒塌，單線雙向通行，已於今日上午8時排，預警性封閉14處道路。空運部分，國內線取消179班次，延誤1班次，國際線取消15班次，延誤12班次。高鐵正常行駛，台鐵西部幹線彰化以北正常行駛，彰化以南於上午8時起陸續恢復行駛，東部幹線花蓮以北正常行駛，花蓮至台東間停駛，南迴線中午12時前停駛。

針對各地災情，林右昌表示，地方政府密切掌握各縣市電力、電信、自來水、基地台等維生設施受損、中斷狀況，視天候環境狀況盡速搶修，另請預先規畫風災過後的環境整理、疫情及消毒工作。

林右昌提醒，連續颱風豪雨侵襲，土壤、坡地含水量均已達到飽和，持續發布土石流、積淹水警戒，絕不要輕忽鬆懈，更要確保颱風陸警解除後，先前發布的警戒區，亦不要輕易解除，而民眾應減少外出，避免至海域、山區活動。