中華職棒名將高國輝將於今年球季結束後退役，富邦悍將球團訂於5日下午2時舉辦記者會，由他本人親自向大家宣布，屆時也會透過Twitch頻道直播。悍將球團也將於9月30日（六）、10月1日（日）為高國輝舉辦主題日「完美輝擊：My Hero」讓球迷一起與他告別球場。至於「棒球情人」高國輝未來是否以教練職務續留球團，將於記者會一併說明。

高國輝原名羅國輝，今年37歲，他2006年被美國職棒水手隊選上，在小聯盟鍛鍊，多次成為中華隊國手，包括2008年北京奧運代表隊。受到傷病影響，高國輝在水手小聯盟發展受挫，2011年又在遠銀MLB全明星台灣大賽滑壘骨折，隔年改從父姓成為高國輝，2013年正式加盟中職義大犀牛。

效力義大犀牛期間是高國輝的全盛期，兩度達陣單季30轟，包括2015年締造39轟、打擊率0.324的驚人紀錄。2017年加盟富邦悍將之後，因為傷病限制上場機會，2020年才以單季25轟獲選東山再起獎，去年4月達成中職生涯700場出賽。

高國輝譜寫過中職最快100轟、300打點的紀錄，他的3個弟弟羅國華、羅國龍、高國麟都打進中華職棒，成為聯盟首見的職棒四兄弟。