全球半導體市場2020年至2022年表現強勁，但在疫情走向終結背景下，行情反轉開始走下坡，《日經中文網》撰文指出，由於消費缺乏強勁動力，台積電等主要大企業的高層對產業前景仍保持警惕，加上大陸經濟風險加大等原因，預期2023年下半年半導體業仍會持續「低空飛行」的狀態。

報導指出，台積電總裁魏哲家先前宣布再度下修2023年的全年營收預期約10%，而這是一大警訊。魏哲家表示，隨著通膨和利率上升，影響了世界各個地區市場的終端需求，客戶對下半年的庫存管理抱持慎重態度。

尤其是記憶體，報導示警因供應過剩導致價格下跌，雖然企業延後啟動新產能，縮減了供應，但客戶企業的庫存仍然很多。南韓記憶體晶片大廠SK海力士表示，「2022年下半年開始出現高庫存水平，要恢復正常需要一定時間」。

另外以美國蘋果為例，因新機價格不斷上漲，二手市場活躍，難以抓住換機需求，在經濟低迷的背景下，下半年推出的iPhone新產品能否保持往年的熱度，是影響半導體相關市場的焦點之一。

而在半導體製造設備領域，日本國內4～6月廠商的銷售額轉為負成長，年減幅為8.9％。東京精密首席財務官川村浩一透露：「訂單在2023年度停滯」。

文章最後總結，大陸經濟不佳也影響半導體需求，陸企恒大先前向位於曼哈頓的美國破產法院依《破產法》第15章聲請破產保護，使市場對大陸經濟惡化的擔憂增加。