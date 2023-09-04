美食-KY第二季合併營收50.58億元，季減2.68％、年增15.53％，為近4年同期高。營業利益3.13億元，季減5.34％、但較去年同期轉虧為盈。配合業外收益跳增挹注，歸屬母公司稅後淨利2.64億元，季增6.91％、較去年同期顯著轉盈，每股盈餘1.47元，雙創近7季高。

累計美食-KY上半年合併營收102.56億元、年增11.12％，為近4年同期高。營業利益6.43億元、年增達1.12倍，歸屬母公司稅後淨利5.12億元、年增達1.7倍，每股盈餘2.85元，自去年同期谷底彈升，並賺贏去年全年。

觀察美食-KY本業「雙率」表現，第二季毛利率59.5％創近2年高，營益率6.19％，低於首季6.36％、但較去年負0.61％大幅轉盈，維持穩定表現。上半年毛利率59.12％、營益率6.28％，分自近6年同期低、同期新低顯著回升。

美食-KY指出，今年中國大陸內需消費動能持續走緩、甚至面臨通縮挑戰，影響第二季營收表現，但受惠費用控管及審慎開店策略得宜，中國大陸營益率仍略優於市場預期，配合美國第二季營收雙位數成長、營益率攀升貢獻可觀獲利，使獲利逆勢走揚、表現優於預期。

美食-KY 7月自結合併營收16.42億元，月增2.11％、年增0.37％，以功能性貨幣計算為人民幣3.78億元，月增1.24％、年增2.59％，為連12月維持年成長。累計前7月合併營收119.08億元，年增9.61％、為近4年同期高。

展望後市，儘管總體經濟變數持續增加，美食-KY認為美國85度C門市營收可望續揚，配合下半年將在各州開出新門市據點，可望持續推收營收及獲利成長動能。中國大陸隨當局持續推出促進消費政策帶動下亦可望好轉，看好下半年獲利表現可望更上層樓。

投顧法人對美食-KY後市看法分歧。樂觀派法人認為，美食-KY第二季獲利優於預期，下半年美國動能續強、中國大陸營運可望逐漸轉佳，認為整體營運谷底已過，下半年至明年營運趨勢向上、且未來股息配發可望維持高水準，故維持「買進」評等、目標價170元。

保守派法人則認為，美食-KY進軍美國東岸拓市，但初期形成營運規模前，獲利將不減反降，加上台灣疫後營運表現仍低於疫前，中國大陸經濟疑慮上升、嚴重價格戰衝擊85度C市場，因此認為目前本益比仍偏高，給予「中立」評等、目標價113元。