據統計，9月一共有5檔台股高股息ETF公告配息金額，分別為大華優利高填息30(00918)，每單位配息金額為0.75元，單次配息率為3.62%；凱基台灣優選高股息(00915)，每單位配息金額為0.7元，單次配息率為3.4%；群益台灣精選高息(00919)每單位配息金額為0.54元，單次配息率為2.63%；元大台灣高息低波(00713)每單位配息金額為0.84元，單次配息率為1.76%；復華台灣科技高息(00929)每單位配息金額為0.11元，單次配息率為0.65%。

上述5檔高息ETF中，除了00929是月配息外，其餘均是季配息。

以0056為國內首檔高股息ETF，至今年已連續13年配息且填息，首次季配除息年化配息率5.6%高於長期平均，據證交所7月定期定額戶數統計，已經連續兩月出現萬人成長，蟬聯月成長戶數冠軍。

而00713今年3、6月兩次季配息平均年化配息率6.4%，未來將於9月再度進行除息，現階段定期定額戶數穩站ETF前五名。00713 6月中旬隨指數成分股調整，將部分持股於相對高檔位置獲利了結，並增持食品、電信等防守型類股，以及部分低基期成長股。今年以來涵蓋多檔AI飆股的上市電腦及周邊設備指數強漲110%後，7月下旬10個交易日內一度回檔近15%，波動度明顯增加，00713的高息低波選股特色，提供存股投資人不同選擇。

而本月起00918也正式加入平準金，除了保障現有投資人權益外，也希望透過平準金制度，讓投資人的季配息較為穩定，為自己打造穩健現金流組合。00918的指數篩選規則包含企業本業獲利狀況、過去配息填息紀錄與流動性等。30檔成分股不僅希望為投資人降低單壓個股的風險，更希望透過高填息的篩選流程，讓投資人的投資總報酬能向上行，而非領了股息、賠了價差。