德州儀器12吋晶圓廠製造營運副總裁Brian Dunlap表示，TI的RFAB2獲得LEED v4金級認證，這凸顯了TI長期承諾以充分考量社會和對環境負責的方式經營業務。

RFAB2是TI第四個獲LEED認證的晶圓廠，主要是在減少水資源與能源消耗。事實上，這座新晶圓廠的設計、建造和營運將帶來顯著成效，每年可省下7.5億加侖的飲用水，和將近80,000兆瓦時(MWh)的能源。此外，該廠以打造健康的工作環境為目標而設計與建造，並採用負責任的材料來源。