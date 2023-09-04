德州儀器12吋晶圓廠製造營運副總裁Brian Dunlap表示，TI的RFAB2獲得LEED v4金級認證，這凸顯了TI長期承諾以充分考量社會和對環境負責的方式經營業務。
RFAB2是TI第四個獲LEED認證的晶圓廠，主要是在減少水資源與能源消耗。事實上，這座新晶圓廠的設計、建造和營運將帶來顯著成效，每年可省下7.5億加侖的飲用水，和將近80,000兆瓦時(MWh)的能源。此外，該廠以打造健康的工作環境為目標而設計與建造，並採用負責任的材料來源。
德州儀器(TI)今(4)日宣布其位於德州Richardson的新12吋半導體晶圓製造廠RFAB2獲得能源與環境設計領導認證(LEED)v4金級認證。RFAB2為符合永續設計、建造和營運的高效能綠建築，其通過美國綠色建築委員會(USGBC)的嚴格審核，並成為全美第一、全球第四獲得該項認證的半導體製造廠。
德州儀器12吋晶圓廠製造營運副總裁Brian Dunlap表示，TI的RFAB2獲得LEED v4金級認證，這凸顯了TI長期承諾以充分考量社會和對環境負責的方式經營業務。
RFAB2是TI第四個獲LEED認證的晶圓廠，主要是在減少水資源與能源消耗。事實上，這座新晶圓廠的設計、建造和營運將帶來顯著成效，每年可省下7.5億加侖的飲用水，和將近80,000兆瓦時(MWh)的能源。此外，該廠以打造健康的工作環境為目標而設計與建造，並採用負責任的材料來源。
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