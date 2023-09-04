3-4月統一發票兌獎截止日至9月5日為止，目前仍有4張千萬發票未領，詳細地點也跟著曝光，最低消費金額僅62元，在南投信義鄉統一超商購買食品。

3-4月統一發票千萬獎號為20783987，千萬特別獎4張未領，包括在南投縣信義鄉明德村玉山路統一超商消費62元；高雄市岡山區岡燕路山隆加油站消費100元；Google Play上消費670元購買應用程式；屏東縣高樹鄉高樹村南興路全家超商消費2,000元購買遊戲點數。

財政部提醒，兌領期限只到9月5日，逾期不能發給，而目前尚未領獎的4張發票，除了Google Play的發票為雲端發票，其餘3張皆是電子發票證明聯。

此外，財政部表示，若民眾使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯，可通過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶，以兌領所有獎項且可免除印花稅，但已列印或索取電子發票證明聯的中獎人，僅能透過App兌領領5、6獎與雲端發票專屬的500元和800元獎項。