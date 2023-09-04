穿心颱海葵在西台灣帶來強風，雨量卻不明顯，原預告可能調節性放水或洩洪的曾文水庫，3日至今降雨累積雨量僅20毫米，未實施洩洪實際水位卻略微下降，南區水資源局表示，曾文水庫為調節水量，2日下午2時起先將水送至烏山頭水庫續存，至4日上午10時停止，共送水760萬噸。

曾文水庫蓄水率2日為80.68％，4日上午11時止為80.27％，蓄水率在颱風過後不增反減。南水局解釋，海葵入境前，為避免水庫暴滿危機，又擔心預先洩洪將無端浪費水資源，2日下午2時起至4日上午10時止，先輸送760萬噸水到烏山頭水庫續存，因此水位略降。烏山頭水庫蓄水率從2日73.26％，4日升為80.22％。

南水局表示，原本打算海葵入境若帶來足夠雨水，曾文水庫可藉由調節性放水，順便沖掉旱季清淤作業堆置在下游的淤泥，但曾文集水區2天來僅累積20毫米，最後取消洩洪計畫。

南水局表示，颱風穿越中央山脈，在西部帶來強風，雨量並不豐沛，曾文水庫雖有8成滿，未來需用來灌溉秋季雜糧與1期稻作，仍盼持續累積水資源。

曾文水庫今年靠未入境台灣的卡努颱風引進豐沛西南水氣大量進帳，海葵離境後是否出現西南氣流，南水局認為還需觀察各種大氣環境條件，未來將持續關注中央氣象局報告，視降雨機會再評估調節性放水或洩洪訊息。