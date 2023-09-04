山東省濟南的七星台天文台上空，日前有不明物體墜落，影片在網路上瘋傳，引發許多討論，甚至有人懷疑是來自太空的飛碟。

《齊魯晚報》於新浪微博指出，這起事件發生在1日淩晨2點21分，根據流星監控攝影機拍到的畫面顯示，該不明物體上升一段距離後在空中轉彎，並於和地面形成一定的夾角角度後，急速朝地面墜落。

看完影片後，有網友認為該不明物體像是從玻璃流下來的水，但七星台天文台工作人員說明，該物體有明顯動力飛行軌跡，但水滴並無動力。據了解，事發後曾有工作人員前往尋找，但暫時仍未找到墜落物體。