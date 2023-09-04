雖然部分AI相關散熱、電源、機殼及ODM廠：廣達(2382)、技嘉(2376)、奇鋐(3017)、川湖(2059)、光寶科(2301)、勤誠(8210)等熱門股尚未擺脫AI股漲多大修正壓力，但股王信驊(5274)、股后世芯-KY(3661)及創意(3443)等AI相關高價半導體領軍上攻，金像電(2368)、台燿(6274)、雙鴻(3324)及緯創(3231)也脫困止跌反彈，為即將在第4季迎來AI相關業績起飛的AI股注入暖流，搭配台積電(2330)緩步攻高站回550元，大立光(3008)及玉晶光(3406)等蘋概股轉強，中小型股更有擎邦(6122)、艾姆勒(2241)、青鋼(8930)、愛普*(6531)、禾昌(6158)、科嶠(4542)、世紀(5314)、科嘉-KY(5215)及新零售(3085)盤中亮燈漲停，推升台股指數開高走高，盤中一度大漲逾100點，站上16750點，截至11點30為止，加權股價指數約16747.11點，上漲102.17點，成交量約為1537.07億元；OTC指數為214.57點，上漲0.89點，成交量為442.87億元。

今天盤中上市各類股以塑膠類股表現最佳，上漲1.58%，其次是油電氣類股及鋼鐵類股，分別上漲1.35%及1.28%，表現較差者為其他電子類股、觀光類股及玻璃類股，其中其他電子股下跌0.87%，觀光類股下跌0.64%，玻璃類股下跌0.48%，觀光類股下跌1.3%；上櫃部分一樣全面走跌，表現最佳為鋼鐵類股、上漲1.23%，表現最差為光電類股、下跌1.29%。

就技術面來看，上周台股指數跟隨美股處於區間震盪走勢，在AI股走弱欠缺主流族群帶領下緩步壂高，上周五加權股價指數以16644.94點作收，累計一周上漲163.36點，漲幅約0.99%，周K再收紅，也是連兩周收紅，成交量因市場趨於保守萎縮至日均量2879.6億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步收高，OTC收盤指數為213.68點，累計一周上漲5.79點，漲幅約2.79%，周K收長紅，日均量萎縮至614.18億元；今天台股在台積電領軍下，指數開高走高，站回16700點；上週五台股狹幅震盪，但力守短均線及月均線不破，今天台股指數再向上挑戰，觀察近一個月大盤日K線形成對稱三角收斂型態，下緣在8月中力守半年線後，8月底迄今已改由5日、10日及月線做支撐，三線匯集下緣推升力道應屬強勁，研判向上突破的機率較高。

分析師表示，美國通膨及就業市場降溫，10年期公債殖利率近期漲多回檔，有利科技股評價重新回升，且秋季為電子新品拉貨旺季，政府亦推出友善外資資金彈性的政策，有助法人籌碼穩定，近期台股量縮，在月均線及季線之間震盪，但守穩在短均線之上，短多訊號確立，搭配旺季拉貨及美國經濟續強的中長期利多，有望突破季線。

在選股方面，後續可關注重點為企業8月營收、半導體展、Apple秋季新品發表會及國防軍工展，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及Server、軍工及航太、汽車零組件、輪胎及電動車等族群，搭配短線的蘋概股作布局。