新竹市長高虹安今天上午發布最新人事異動，最令外界震驚的是其上任時最受倚重、特別邀請擔任副市長的前高檢署檢察官蔡麗清（左二）要離開市府團隊，右一為也要離職的文化局長錢康明。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安4日起將率市府團隊至日本考察，就在登機前，其發布最新人事異動，最令外界震驚的是其上任時最受倚重、特別邀請擔任副市長的前高檢署檢察官蔡麗清此次走人，新任副市長人選並未公布，將擇日布達，另包括民政處、城銷處、文化局長等都更動。

任期9月11日的副市長蔡麗清表示，目前還在颱風防颱期間，她最在乎仍是市政與市民，只要在任一天，她都會全心全力在職務上，並做好市政工作，強調她個人去留不重要，對之後的人生規畫與職場也不表示意見。

市長高虹安今天中午將率市府包括行政處、都發處、城銷處等一級主管至日本考察5天，就在登機之前發布市府人事調整，並於9月11日生效。

對於此次調整，高虹安說，期勉市府團隊在市政上追求更高品質的為民服務，並強化政策藍圖的執行力，經由主管業務的相互調整，深化主管人員的跨域協作，共同打造新竹市成為「永續循環、世代宜居」的城市。

市府表示，此次主管人事異動包括，副市長蔡麗清、文化局長錢康明在盡心付出、貢獻所長後將離開市府團隊，副市長人選將擇日另行布達，文化局則由副局長李欣耀代理局長職務，接續推行文化局業務。

對於團隊成員的盡心與付出，高虹安也表達肯定與感謝，並期盼未來能於不同領域接續合作，持續攜手推動新竹市政服務。

城市行銷處長將由原民政處長嚴翊琦接任，嚴翊琦於民政處長任內，邀請多國政府部門與市府進行互訪交流，大力提升新竹市國際能見度與城市觀光，高虹安希望借重其長才，強化新竹市的城市觀光與行銷推廣。

原城市行銷處長林正光將轉任參議一職，借重其景觀工程專業，持續督導與協助城市行銷處的各項業務推進。

民政處長一職則由市府發言人施淑婷接任，施淑婷擔任發言人時表現亮眼，長期陪同市長出席市府各大小活動，且同時身兼民政處業務協調工作，對於民政處主責業務、地方事務熟捻，深受各地方社團及民眾歡迎，高虹安期許其擔任民政處長後能更加提升市府民政系統的溝通協調能力。

城市行銷處副處長則由原市府祕書呂清松接任，其曾任產業發展處副處長、城市行銷處副處長，對於市府跨單位業務十分熟悉，且於產發處、城銷處任職期間均與產業界保持良好橫向溝通，有助於後續行銷推廣工作的進行。

原城市行銷處副處長陳威任則將調任市府祕書，持續發揮其土木工程專才，協助各局處重大工程進度的推進。

高虹安表示，透過此次的職務輪調，發揮互助合作精神，妥善落實政策執行、提升新竹市整體競爭力，讓施政更加貼近新竹市民朋友的需求，成為一個積極服務、穩健施政的市政團隊，讓每個市民都能以新竹市為榮，建構生生不息的永續新竹。