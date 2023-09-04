台鐵太魯閣事故車廂再度發現遺物及遺骸，律師陳孟秀在臉書貼文，質疑花蓮地檢署為何沒有盡到保持「證物」完整的責任，也沒有完整蒐證，就簽結發還給台鐵？而運安會事後調查過程中，要比對每位罹難者、生還者座位，分析站票、坐票死傷影響程度，難道不需要確認與分析內部遺留物？現場留下來非車廂內物品高達94件之多，運安會在調查過程中完全沒有發現嗎？她並表示，行政院應該召集相關部會重新檢討所有流程。

陳孟秀表示，上周四太魯閣號事故車廂被翻出2年多前罹難者頭蓋骨後，隔天鐵道警察重回現場鑑識，再找到一些遺骸及非常多遺物。檢調也將重啟第一車廂至第6車廂的鑑識。

陳孟秀說，看到消息的當下無比震驚，事發至今已經2年多，太魯閣號殘骸也移至保留地點超過1年多，卻在日本交流團來訪之際被翻出這麼多遺物，「對家屬來說真是情何以堪！」包括上周五在台日交流研討會上，家屬知道找到更多遺骸，都是紅著眼眶；也有家屬從照片認出親人遺物，秒噴淚。

陳孟秀質疑整個過程到底出了什麼問題？固然台鐵有責，但花蓮地檢署、運安會兩方的責任恐怕比台鐵更加重大。首先，太魯閣號列車當年在檢調人員調查完畢後，花檢偵結發還給台鐵，由台鐵後續保存。但為何檢調人員當時沒有發現現場遺留這麼多遺骸與遺物？地檢署新聞稿表示發現至少18片遺骸碎片，但事故列車在刑事案件中屬於案發現場，裡面的遺物、遺骸都是廣泛的「證物」，為何花蓮地檢署沒有盡到保持「證物」完整的責任，也沒有完整蒐證，就簽結發還給台鐵？

其次，即使檢調認為台鐵後續有責任搜查及清潔車廂內部，但陳孟秀認為，應該也要由「專業」的鑑識人員、檢調指揮台鐵。因為上周四在事故列車當「太魯閣的眼淚」發言人王薇君發現頭蓋骨時，其他人並無法辨識。「就專業或工作職權本就只有專業的鑑識人員、檢調具備充足的知識，也負有此責任，」因此台鐵沒有發現那是頭蓋骨，不是台鐵的問題，而是檢調機關失職。

陳孟秀說，運安會事後完整調查整起事故，包括比對每位罹難者、生還者的座位，分析站票、坐票死傷影響程度。過程中難道不需要確認與分析內部遺留物？現場留下來非車廂內的物品高達94件之多，運安會調查過程中完全沒有發現嗎？不免讓人對運安會調查報告的完整性打上一個問號。

陳孟秀說，太魯閣號意外發生時，救難人員盡心盡力，讓人尊敬與佩服。但我們也該誠實面對問題本質，就是發生重大災害時，現行規範並沒有訂定相關流程，要求哪個機關做後續清點，這是流程疏漏，也是政府責任。她表示，希望不要再停留於互相卸責，這是跨部門、跨部會的工作，「應該由中央即行政院召集相關部會，重新檢討所有流程！」