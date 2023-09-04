有些人天生十分雞婆，朋友的任何大小事通通都要管。《摘星工廠》運勢專欄分享超愛管閒事的前3名星座，依序是雙子座、牡羊座、處女座，其中第1名的雙子座因害怕寂寞到哪都需要陪伴，所以希望朋友能隨傳隨到，若無法抽空赴約，則會在見面時不停指責，直到對方受不了改善為止。

▍第3名：處女座

一向追求完美的處女座，懂得自我反省及調整，並且朝著目標邁進，而他們對待朋友也是如此，總是用高標準要求對方，甚至會開啟嘮叨模式指出身邊人的弱點，一切只是希望朋友能越來越好。

▍第2名：牡羊座

一有想法就立刻行動的牡羊座，當朋友受到委屈時，絕不會坐視不管，哪怕是朋友有錯在先，也依舊會幫忙說話，讓朋友十分感動；久而久之，雖然熱心但容易讓朋友覺得十分雞婆、愛管閒事。

▍第1名：雙子座

雙子座十分害怕寂寞，到哪都希望有人陪伴，所以當他們的朋友需要隨傳隨到，一旦對方無法抽空赴約，要有被雙子嘮叨的心理準備，雙子會在下次見面時，不停地在其他人面前指責對方，更是會要求身邊的朋友一起附和，直到對方受不了改善後才肯放過。