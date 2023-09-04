基本工資審議委員會即將在9月8日召開，外界預期明年度基本工資漲幅約落在3-3.5％區間。勞團表示，本次基本工資調漲除讓社會「更有感」，《最低工資法》也應該在蔡英文總統最後任期內儘速完成立法，為未來最低工資的調整奠定更穩定、合理和透明的基礎。

根據主計總處統計，今年前5月CPI已較去年同期成長2.44％，而與民生最相關的食物類則成長4.33％，物價飆升情勢依舊嚴峻，尤其家戶所得越低者，會將更高比例的所得用於日常生活所需要的必要支出，民生必需品的價格上漲對低薪工作者造成嚴重影響。

勞團今(4)日舉辦「基本工資有感調漲，最低工資盡速立法」記者會，台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋表示，台灣曾誤信「低工資創造競爭力」的錯誤經濟發展迷思，導致低薪普遍化嚴重侵蝕台灣社會的永續，為解決低薪、維持勞工實質購買力，以及回應社會對於經濟成長果實更合理分配的期待，這次基本工資的調漲應該讓社會更有感。這次也是蔡英文總統任內最後一次審議基本工資，呼籲應兌現承諾，儘速完成《最低工資法》的立法。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉指出，通膨增加但薪資沒有增加，食物類漲幅對廣大勞工確實相當有感，當中薪階級都已經明顯感受到壓力時，更何況是領基本工資的勞工，尤其是外食族，當勞工願意花1小時賺100多元的時薪時，資方更應共體時艱給予支持，公司若有盈餘確實應給勞工調薪。

台北市產業總工會理事長邱奕淦指出，今年基本工資調幅可能落在3.5％，目前領基本工資的月薪勞工約157萬，領基本時薪勞工約57萬，雖然調漲3.5％看起來影響不大，但對領基本工資的勞工剝奪感卻是很大的，希望《最低工資法》在最後的會期能完成立法，這才是負責任的政府應該做的。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，4年前蔡總統競選連任期間承諾《最低工資法》已從政見變為政策，也已經在行政院審議，沒想到一晃眼4年過去大家都還在等。基本工資預期進入連8漲，但因為缺乏法制工具來保證基本工資的穩定調漲，勞工對未來不確定性一直很大，呼籲蔡總統完成《最低工資法》立法，履行當初的承諾。