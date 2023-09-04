機車市場進入購車旺季，各大車廠卯足全力紛紛祭出優惠方案，光陽集團董事長柯勝峯今（4）日宣布，「GP125史上最殺優惠最低3萬9800元入手」方案將延長至9/20，並加碼推出Nice 115與Many 125 LED頭燈版優惠價。

根據ETtoday報導，光陽集團董事長柯勝峯表示，光陽GP125最低3萬9800優惠價格原本只到8月底，因市場反應相當火熱，活動將延長至9/20，此外，轉單送5000元禮券的優惠也一併實施。

柯勝峯說，光陽Nice 115與Many 125也推出LED頭燈版，並開出4萬3800元與5萬9800元的超殺價，提供消費者更多的選擇。

根據工商時報報導，觀察8月各品牌領牌狀況，三陽仍以3.34萬輛、39.3％的市占居冠，光陽以2.6萬輛位居第二，台灣山葉則以1.37萬輛為第三名。光陽透露，推出GP125最低3.98萬元的史上最大優惠後，短短不到一個月，引起市場的回響空前熱烈，目前訂單已突破4萬輛。