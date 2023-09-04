鄭宜農受邀參與「音樂無差別 愛在手心」公益演唱會。（聲音藏在提供）

「音樂無差別 愛在手心」藝術共融公益演唱會將於23日世界手語日舉行，本屆金曲獎得主鄭宜農及熊仔將共同參與，此外，創作歌手郭耀仁屆時將搭配手語表演者，包括牛暄文、蕭匡宇、廖曉彤與丘安聯合演出。

將與熊仔合作表演手語版〈88bars〉的蕭匡宇，是疫情指揮中心手語翻譯員，對於這次挑戰號稱最難的饒舌歌，心情十分忐忑，他開玩笑說：「其實有點萌生退意！」當時得知自己要與熊仔合作，焦慮到睡不著，因為這個表演與平常的翻譯不同，不僅有中西文化的傳遞，還有詞語轉換搭配韻律與氣勢，坦言：「真的是蠻難的挑戰。」

儘管過去未曾有接觸手語的經驗，但熊仔表示，自己一直以來對任何形式的溝通方式都十分有興趣，認為「饒舌若是能搭配手語一定很帥」，所以他先前拍攝〈流水帳〉MV時，特別邀請手語老師演出。加上他很喜歡電影《玩命再劫》，其中一幕聾人養父用手摸音響感受音樂的震動，讓同樣喜歡音樂的他，印象十分深刻。

鄭宜農這次將與手語翻譯員蕭匡宇、牛暄文、廖曉彤帶來不同歌曲的演繹，她坦言一開始接到邀約時，覺得很困難，但鼓勵自己如果做得好的話是很有意義的挑戰。她小時候曾接觸過聽覺障礙的同學，很遺憾當時沒能理解他，讓她不斷惦記在心裡。