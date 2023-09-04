國民黨中常委范成連昨陪同宣布參選總統的鴻海創辦人郭台銘，到新竹縣參拜新埔褒忠亭義民廟，范稱不擔心黨紀處分，對此，國民黨主席朱立倫今受訪表示，8月28日後，黨已把所有的規畫傳達到各地方去，希望大家遵守相關規範，也讓所有黨員與支持者知道，唯有團結一心，才能勝選，任何違紀的行為，都不見容於黨紀，這是非常嚴肅的，相信大家都很清楚。

另針對民主文教基金會今上午公布民調，稱53％的民眾認為郭台銘參選對賴清德有利，另有48％不希望郭台銘參選，朱立倫表示，最重要的是超過6成以上民眾希望下架民進黨，這才是真正關鍵的主流，最重要的力量，希望政黨輪替，呼籲大家放下自我、少考慮自己、少自私自利就能把所有力量團結在一起。

媒體追問自私自利是暗指郭台銘嗎？朱回應，他不必暗指任何人，只要任何有自私自利的想法、只有自我沒有大局的人，都不能見容於民意與在野的力量。